Bob Dylan en Suède en avril: recevra-t-il son prix Nobel?

12-12-2016 | 14h21

Le chanteur Bob Dylan a programmé trois concerts en Suède en avril, a annoncé Live Nation lundi, lui donnant l'occasion de recevoir son prix Nobel de littérature après son absence au banquet de Stockholm.

Le lauréat avait décliné la traditionnelle invitation à la cérémonie du 10 décembre, prétextant «d'autres engagements». Il a envoyé un discours de remerciements où il a confié son étonnement de voir son nom aux côtés de ceux d'auteurs comme Rudyard Kipling, Albert Camus ou Ernest Hemingway.

L'Académie suédoise, qui attend de lui un discours de réception, traditionnellement plus fourni, a dit ne pas savoir s'il profiterait de sa venue pour ses concerts à Stockholm les 1er et 2 avril, et à Lund le 9.

«Il doit le prononcer, c'est l'occasion, mais nous ne savons rien», a déclaré à l'AFP un membre, Per Wästberg.

M. Wästberg avait qualifié Bob Dylan d'«impoli et arrogant» en raison de son silence après l'annonce du prix, mais la secrétaire perpétuelle de la vénérable institution, Sara Danius, avait répliqué avoir «obtenu des réponses très aimables» de la part de l'entourage du chanteur.

La décision de l'artiste américain de bouder la cérémonie a été longuement débattue en Suède, où elle a été vue comme un désaveu pour l'Académie suédoise et la Fondation Nobel.

Samedi soir, c'est l'ambassadrice américaine à Stockholm, Azita Raji, qui a lu le texte où Bob Dylan s'est dit «honoré». «Si jamais quelqu'un m'avait dit que j'avais la moindre chance de gagner le prix Nobel, j'aurais pensé que mes chances étaient aussi grandes que d'être sur la lune», y affirmait-il.

Le prix Nobel offre une médaille d'or, un diplôme et un chèque de huit millions de couronnes (823 000 euros).