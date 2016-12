Comment survivre à la fin trentaine?

Gabrielle Lachance 08-12-2016 | 11h16

Ça parle de quoi?

Meilleure chance la prochaine fois raconte l'histoire de Lucie, 38 ans, femme de caractère qui sous les apparences à tout pour être heureuse: de l'argent, de bons amis, une carrière intéressante, une vie sociale remplie. Il ne lui manque que LA chose qu'elle veut pour être totalement heureuse: rencontrer l'homme de sa vie.

Celle qui se dit complètement indépendante, mais qui dans le fond n'en peut plus de rentrer seule dans son bel appartement, trompe l'ennui en travaillant très fort, en sortant dans les bars, en flirtant et aussi en ne se gênant pas pour amener un homme dans son lit une fois de temps en temps, au grand dam de sa locataire, Madame Lisa, qui la trouve un peu trop libérée à son goût. Et même en essayant de se caser, la vie amoureuse de Lucie n'est que déception après déception.

On en pense quoi?

On s'attache au personnage de Lucie qui dégage tout de la femme moderne: elle fait de l'argent et ne s'en cache pas, elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et se contrefout de l'opinion des autres. Par contre, on aimerait la voir un peu moins désespérée à trouver l'amour et moins rancunière envers ses ex. On est facilement attiré par l'écriture franche, parfois tranchante, mais toujours teintée d'humour de l'auteure. Ce roman de style «chick lit» pour trentenaires est rafraîchissant et divertissant pour passer le temps.

Qui est l'auteure?

On en sait très peu sur l'auteure Romaine Cauque, qui vit à Montréal. Selon ce qu'on peut lire sur la jaquette du livre, elle utilise les «conversations d'autobus» afin de s'inspirer pour écrire ses histoires.

Un extrait

«Eh merde. Un guitariste maintenant! J'ai bafoué ma propre règle! Plus tôt, je m'étais douté de quelque chose en voyant (trop tard) que j'avais dans mon lit un chest parfaitement bronzé - donc travaillé pour "fins d'exposition" - et savamment décoré de tatouages incluant les classiques: une guitare en feu, deux sirènes lubriques et un plant de pot qui pousse à travers l'orbite d'un crâne moqueur. Un guitariste. Misère.» (p. 216)

Meilleure chance la prochaine fois

Romaine Cauque

Triptyque

349 pages