Un prix pour la BD Les Voyages d'Ulysse

28-11-2016 | 12h09

Sorti en librairie par les éditions Daniel Maghen en septembre dernier, Les Voyages d'Ulysse d'Emmanuel Lepage, René Follet et Sophie Michel vient d'obtenir le Grand prix de la critique de l'Association des critiques et journalistes de la bande dessinée.

L'album réalisé à 6 mains, Emmanuel Lepage et René Follet pour le dessin, et Sophie Michel pour le texte, succède à Zaï zaï zaï zaï, qui avait décroché le titre en 2015. Les Voyages d'Ulysse était en compétition avec Monsieur désire ? de Virginie Augustin et Hubert (Glénat), Pereira prétend de Pierre-Henry Gomont [d'après Antonio Tabucchi] (Sarbacane), Shangri-La de Mathieu Bablet (Ankama) et Stupor Mundi de Néjib (Gallimard).

Les Voyages d'Ulysse transporte le lecteur en mer, à la fin du XIXe siècle. Le héros Jules Toulet embarque à bord d'un navire mené par une capitaine mystérieuse, à la recherche d'un autre peintre.

Le Grand Prix de la critique ACBD ambitionne de «soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée, publié en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l'auteur y déploie».

L'Association des critiques et journalistes de la bande dessinée complètera ses félicitations avec le Prix Jeunesse ACBD, attendu le 3 décembre.