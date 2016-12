Un roman plus mature et spirituel pour Amélie Dubois

Gabrielle Lachance 24-11-2016 | 04h00

De quoi ça parle?

On retrouve avec plaisir dans La fois où... j'ai suivi les flèches jaunes les quatre «consoeurs» de la série Chick lit d'Amélie Dubois lors d'une nouvelle aventure où Mali Allison se rend en Espagne pour y parcourir le chemin de Compostelle. La psy-prof de cégep est désormais devenue écrivaine, mais après trois ans et autant de romans, elle n'a plus d'idée, c'est le néant total. En plus, sa relation avec Bobby est au point mort et elle soupçonne le musicien de lui être infidèle lors de ses tournées.

Sur ce qui est presque un coup de tête, elle décide de prendre ses chaussures New Balance et son sac à dos pour marcher les 700 kilomètres du mythique «Camino francés». En chemin, elle réalise que ce défi est autant difficile sur le plan physique que mental. Toutefois, Mali se découvre un côté spirituel en plus d'y faire des rencontres marquantes (un ado qui lui pose les bonnes questions, un couple de retraités motivants, un bel Italien) qui vont sans doute changer sa vie... et lui redonner l'inspiration.

Pourquoi on aime?

Alors que la série Chick lit où on a découvert les pétillantes et marrantes Mali, Sacha, Coriande et Geneviève était très axée sur «la chasse à l'homme», les party et les débuts de carrière parfois ardus, La fois où... j'ai suivi les flèches jaunes est le roman le plus mature et spirituel d'Amélie Dubois. L'histoire focalise encore plus sur Mali et c'est avec un énorme plaisir qu'on la voit évoluer au rythme de son périple.

L'écriture rafraîchissante, vivante et moderne d'Amélie Dubois, qui n'oublie surtout pas d'y inclure les conversations Facebook et les messages textes des personnages, nous transporte encore une fois dans une histoire qui colle à la réalité des jeunes femmes du 21e siècle.

Même si ce livre est un peu plus sérieux comparativement aux autres aventures de ces membres de cette «consoeurie qui boit du champagne», il est tout de même rempli de légèreté. Gare à leur fameux «congrès» bien arrosé à Gatineau ou aux passages où Mali reste prise dans les toilettes chez son coiffeur: les moments cocasses font partie intégrale du récit.

Qui est l'auteure?

Tout comme son personnage de Mali Allison, Amélie Dubois est psychocriminologue de formation et a notamment enseigné au cégep avant de découvrir l'écriture. Sur son site web, elle indique que c'est par ennui qu'elle a commencé la rédaction des deux premiers tomes de la série Chick lit, parus en 2011.

Depuis, elle n'arrête plus. Sa longue liste de romans compte, outre La fois où... j'ai suivi les flèches jaunes, 11 livres tous devenus des succès de librairie. La jeune femme originaire d'un petit village en Estrie a vendu, en tout, plus de 350 000 exemplaires de ses œuvres. Grande voyageuse, surtout en solo, elle avoue s'inspirer grandement de sa vie personnelle et des gens autour d'elle pour écrire ses histoires.

Un extrait

«C'est vrai que je pars plus tard que la majorité des gens. J'adore ma routine du matin, qui comporte beaucoup d'étapes. 1) Me lever tranquillement - il n'y a pas le feu au lac. 2) Procéder à mes ablutions - y'a pas de file d'attente, on relaxe. 3) M'habiller, faire mon sac - on ne regarde pas sa montre, ce n'est pas une course, mais bien de la marche. 4) Sortir prendre un café - et essayer de le boire assis, pour faire changement. 5) Lire un peu, et méditer une quinzaine de minutes - faut bien se réveiller le cerveau puis s'ancrer les pieds bien au sol. 6) Consulter Facebook et mes courriels - je suis humaine, après tout. 7) Déguster un deuxième café - je suis en va-can-ces. 8) Planifier ma journée, lire mon guide de voyage à cet effet, évaluer le trajet et, ENSUITE: 9) Commencer à penser à "lève-toi et marche".»

La fois où... j'ai suivi les flèches jaunes

Amélie Dubois

Les Éditeurs Réunis

429 pages