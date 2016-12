Je voudrais parler à mon père

Antoine Aubert 17-11-2016 | 15h20

De quoi ça parle?

Avec Comment tu parles de ton père, Joann Sfar écrit SUR et À son papa, dans un livre-hommage commencé juste après sa disparition. Il y raconte la difficulté de dire adieu à la figure centrale de sa vie, l'homme, perçu comme un héros, grâce auquel il s'est construit.

Les souvenirs laissés par cette relation se multiplient. Il y est beaucoup question d'amour entre les deux hommes qui ont notamment en commun d'avoir dû faire le deuil d'une épouse, pour l'un, ou d'une mère, pour l'autre, disparue prématurément. Une première perte d'autant plus difficile pour Joann Sfar que son père lui a caché la vérité pendant plusieurs années...

Il y a aussi les affrontements, surtout lorsqu'il est question de la religion juive, entre un paternel très pieux et une descendance qui n'arrive pas à se montrer intéressée par les rites.

Pourquoi on aime?

Joann Sfar n'a pas écrit un livre linéaire et construit - il explique d'ailleurs avoir arrêté son écriture pendant plus d'un an avant de se remettre au travail. C'est l'émotion d'un deuil difficile à faire qui guide ces lignes et qui sert de style littéraire.

Ceux qui ont connu ces épreuves ressentiront la peine et les regrets d'un fils qui a l'impression de ne pas avoir passé assez de temps auprès de son père. Un fils qui a vu celui qu'il considérait comme une force de la nature, cet homme à femmes par ailleurs avocat brillant, s'affaiblir de plus en plus à cause de la maladie.

Mais Comment tu parles de ton père n'adopte pas un ton pesant, malgré le propos. Un humour subtil émerge souvent, notamment quand il est question des innombrables conquêtes de son père et de son goût pour la bagarre. Sans oublier l'immense tendresse exprimée par Joann Sfar quand il parle de sa famille.

Qui est l'auteur?

Surtout connu en France, Joann Sfar est l'auteur de plusieurs séries de bande dessinée, dont Le chat du rabbin (qu'il a adapté en film), Le Bestiaire amoureux ou encore Les Carnet de Joann Sfar. Il a également réalisé Gainsbourg (vie héroïque), long métrage sur la vie du célèbre chanteur récompensé de trois Césars (les Jutras/Iris français).

Un extrait

«Je ne crois pas que j'aurais dessiné si ma mère avait vécu, je n'aurais certainement pas consacré ma vie à raconter des histoires non plus. J'ai beaucoup aimé être orphelin. Cela m'a mis très tôt face au monde [...] je tenais debout correctement, comme un adulte bizarre, de trois ans et demi. À l'inverse, la mort du père me rend banal. Enfin sans doute je vais être compris puisque le présent ouvrage a raconté la bagarre la plus ordinaire qui soit: survivre à son géniteur et s'apercevoir, parfois avoir horreur, qu'on lui ressemble.» (page 145)

Comment tu parles de ton père

Joann Sfar

Albin Michel

153 pages