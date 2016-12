Ce qui vous attend au Salon du livre

Gabrielle Lachance 16-11-2016 | 04h00

Mexique

Slam

Le Mexique est à l'honneur cette année en tant que pays invité de ce festival du livre. Pavillon thématique, conférences et expositions en lien avec ce pays d'Amérique centrale seront proposés aux visiteurs du Salon. Des auteurs mexicains sont aussi attendus à l'événement, dont la pianiste Ana Gerhard, qui a publié les livres Seres fantásticos et Las aves chez Océano Travesía dans la collection Musique de concert, ainsi que de Francisco Hinojosa qui a signé de nombreux livres jeunesse, des chroniques de voyage, des essais et des anthologies.

Un slameur, poète et romancier se trouve parmi les huit invités d'honneur du Salon. David Goudreault est un travailleur social de formation qui utilise la poésie sous toutes ses formes comme outil d'expression auprès des jeunes et des détenus. Son amour de l'écriture et des mots l'a ensuite mené vers la publication de textes poétiques et de romans en plus d'avoir lancé un album et assuré la première partie du spectacle de Grand Corps Malade.

Son prochain roman Abattre la bête est prévu pour avril 2017 et sonnera la fin de sa trilogie composée de La Bête à sa mère (2015) et La Bête et sa cage (2016). L'auteur participera à des sessions de dédicaces vendredi, samedi et dimanche ainsi qu'à une table ronde sur les artistes multidisciplinaires samedi à 15 h 30.

Les autres invités d'honneur sont Marion Arbona, Carole David, Jacques Goldstyn, Douglas Kennedy, Yann Martel, Catherine Mavrikakis et Robert Spehner.

2000 auteurs

Jeunesse

Conférences et rencontres

Près de 2000 auteurs se déplaceront à la Place Bonaventure afin d'exposer leurs œuvres littéraires, signer des dédicaces et rencontrer leurs plus fidèles lecteurs au cours de l'événement. Parmi ceux à ne pas manquer, il y a bien sûr les incontournables Kathy Reichs (Délires mortels), Patrick Sénécal (L'autre reflet) et Kim Thúy (Vi). D'autres personnalités seront aussi sur place pour présenter leur ouvrage dont l'humoriste Maxim Martin (Excessif), le chanteur Corneille (Là où le soleil disparaît), l'animatrice Valérie Chevalier (La théorie du drap contour), l'ex-footballeur Étienne Boulay pour Touchdown, coécrit avec Patrick Marleau et Biz, membre de Loco Locass (Naufrage). Dans la catégorie cuisine, on compte entre autres Geneviève Everell (Les bouchées du bonheur) et Giovanni Apollo (Le cinquième péché).Les jeunes pourront profiter d'une programmation qui leur est entièrement dédiée comprenant leurs auteurs préférés en dédicace, des lectures audio, des matinées scolaires et la zone Ado. Cette section permet aux jeunes visiteurs d'aller prendre un égoportrait unique dans la Maison des libraires et de le partager sur les réseaux sociaux pour courir la chance de gagner des prix. Entre autres auteurs d'ouvrages jeunesse présents au Salon du livre notons la présence de Marilou Addison (Les coups-sûrs de Lilly Rose), Sylvie Payette (Savannah, les trésors d'Arcadie), le personnage de T'Choupi (La ferme de T'Choupi), India Desjardins (la série Le journal d'Aurélie Laflamme) et Bryan Perro (la série Amos Daragon).De nombreuses conférences, rencontres, activités et tables rondes sont prévues au cours des six jours du Salon. Entre autres, les ados sont invités à participer à une conférence concernant les moyens de se défendre contre la cyberintimidation, la chanteuse Stéphanie Boulay qui a écrit À l'abri des hommes et des choses livrera ses «confidences d'écrivain» à l'auteur Gilles Archambault, et une rencontre avec l'astronaute canadien Chris Hadfield est prévue pour discuter de son album illustré inspiré de son enfance Plus noir que la nuit.