Rencontre avec France Castel: tournée vers l'avenir

Gabrielle Lachance 15-11-2016 | 04h00

Plus de 20 ans après la parution de sa première biographie intitulée Solide et fragile, France Castel a accepté de répondre à la demande du public et a écrit, avec la plume du journaliste Jean-Yves Girard, un tome 2 sur sa vie.

De son propre aveu, Ici et maintenant va encore plus loin dans les moments qui ont marqué ses 72 années. Sa dépendance à la cocaïne, ses nombreux projets au théâtre, à la télévision et au cinéma, les hommes de sa vie, ses enfants, sa thérapie par le rire: tout y passe. Rencontre avec une femme plus solide que jamais, qui refuse de rester dans le passé et qui regarde vers l'avenir.

Dans Ici et maintenant, vous racontez en profondeur votre passé de toxicomane. Qu'est-ce qui vous a poussée à en parler avec autant de détails?

Ma vie a été publique et ça s'est su publiquement que j'ai eu des grands problèmes de toxicomanie. Souvent, je suis appelée à faire des conférences pour les toxicomanes, pour les aider, et je pense qu'il fallait que j'en parle une dernière fois pour régler le dossier une bonne fois pour toutes, pour ne plus en parler et pour laisser une expérience complète de ça. J'en parle une dernière fois pour ne plus être obligée d'en parler et pour que ça serve aux autres.



Avez-vous un conseil à donner aux gens aux prises avec une dépendance?

S'ils en ont assez, et bien... en fait, ça vaut la peine d'arrêter! Mais je n'ai pas de conseil à donner à personne, j'ai juste une expérience de vie. Je leur dirais qu'à quelque part, on n'a pas besoin de ça. C'est dangereux la toxicomanie, c'est un gros risque à prendre.

Certains aspects de votre vie sont abordés brièvement dans la biographie, dont votre premier mari violent ou les comportements incestueux de votre père. Pourquoi ne pas être allée plus loin sur ces sujets?

Je ne devais même pas les mettre sur papier. C'est juste que ça m'a échappé lors d'une entrevue une fois et l'émission Les Francs-tireurs a repris ces informations et m'a invitée sur le plateau. J'en parle d'ailleurs dans le livre. J'y suis allée dans le but d'aider un organisme et c'est la seule fois que j'en ai parlé et c'est la dernière fois que je vais en parler. Je veux juste dire que je m'occupe de la maison La Dauphinelle (un organisme soutenant les femmes victimes de violence physique ou psychologique, ndlr.) et c'est pour ça que j'ai ai parlé. Point final. Je n'ira pas en profondeur.

Qu'est-ce que la rédaction du livre vous a apporté?

Ça m'a apporté une assurance... Il y a quelque chose que je ne peux plus oublier. On entend tellement parler de toutes sortes de personnes qui ont mon âge et qui perdent la tête et qui laissent des expériences inachevées. Moi, je peux dire que je suis à jour. Mes enfants peuvent connaître leur mère et la femme comme il le faut là-dedans. Mes petits-enfants pourront se dire «Elle a vécu ça ma grand-mère, wow! Eh "tabarnouche" elle était quelque chose!».

Est-ce que vous enfants et petits-enfants ont lu la biographie?

Pas encore, et certainement qu'on aura de bonnes discussions après. Il n'y a pas un sujet qu'on n'a pas effleuré, mais ils sont condensés dans le livre. Je pense que ça va les faire travailler, mais c'est correct. Peut-être qu'ils auront des réactions et ça sera permis.

Votre carrière semble loin d'être terminée, vous avez encore de nombreux projets à venir (comme les spectacles avec Les Vieux Criss et la pièce La bonne âme du Se-Tchouan au Théâtre du Nouveau Monde). Quel genre de rôle peut-on vous souhaiter pour la suite?

On pourrait me souhaiter un contre-emploi, peut-être une sainte? (rires) Pourquoi pas? Pour aller explorer des zones différentes. Et un premier rôle me plairait beaucoup, je n'en ai jamais vraiment eu, pour aller au bout de tout. Un «Masterpiece» comme on dit! Quelque chose pour lequel il faudrait que je m'investisse un an et qui m'habiterait complètement.