Les délicieux souvenirs de Michel Tremblay

Antoine Aubert 10-11-2016 | 16h05

Ça parle de quoi?

Le petit Michel veut TOUT savoir et pose BEAUCOUP de questions, au grand dam de sa famille et de sa maîtresse d'école. La définition de bridge, la place du «tu» dans les phrases, les livres sans images, le parfum de son père et surtout la religion (du troisième secret de Fatima au physique de Jésus), tout y passe avec en arrière-plan le Montréal des années 50. Ces instants forment autant de mini-chapitres de Conversations avec un enfant curieux.

Pourquoi on aime?

Michel Tremblay parle ici de sa famille. Rien de nouveau, me direz-vous. Pourtant, on ne s'en lasse jamais. Avec tendresse, l'écrivain raconte ce qui ressemble à des souvenirs d'enfance romancés.

On est touché par ces dialogues avec une mère souvent tannée par les questions de son fils, mais toujours prête à lui expliquer les réalités de la vie.

L'humour occupe une place centrale, notamment quand l'enfant cherche une explication logique (introuvable) à des affirmations d'un personnel scolaire placé sous un dogme catholique puissant.

On pourra parfois trouver que le petit Michel parle un peu trop comme l'adulte qu'il est devenu, mais le style, où le joual est très présent, reste plaisant et laisse penser que ces échanges verbaux seront un jour adaptés au théâtre.

Qui est l'auteur?

Figure majeure de la littérature québécoise depuis près de 50 ans, Michel Tremblay raconte comme personne son Québec à travers des romans et des pièces inspirées par sa vie. On a dévoré les Chroniques du Plateau-Mont-Royal ou dernièrement la Diaspora des Desrosiers. Ici, il donne une suite à Bonbons assortis, publié en 2002, où il était déjà question du quotidien du garçon du Plateau-Mont-Royal.

Une citation

«Maman....

- Qu'est-ce qu'y a encore!

- Luc Thériault, dans ma classe, y dit que sa mère fait des mots croisés pendant que son mari y fait l'amour, le samedi soir. Qu'est-ce que ça veut dire?

-Arrête de dire des niaiseries, là, pis mange ta sandwich au baloney!» (page 62)

Conversation avec un enfant curieux

Michel Tremblay

Leméac / Actes Sud

149 pages