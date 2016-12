Huit romans à lire avant leur arrivée au cinéma en 2017

/ Photo Warner Bros. Pictures

1- Ils vivent la nuit de Dennis Lehane

Après Gone Baby Gone en 2007, Ben Affleck pioche à nouveau dans la bibliothèque de Dennis Lehane pour raconter l'histoire de Joe Coughlin, fils de policier, qui décide de suivre une tout autre voie que son père en devenant un malfrat spécialisé dans le trafic d'alcool en pleine Prohibition à Boston. Le réalisateur se met en scène aux côtés de Zoe Saldana, Elle Fanning, Scott Eastwood et Sienna Miller. Sortie: le 13 janvier 2017 au Québec.