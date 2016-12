La lecture sans prétention

Ariane Labrèche 08-11-2016 | 09h11

Pas besoin d'être un grand intellectuel pour trouver livre à son pied. Grands amoureux des mots, Salomé Corbo et Simon Boulerice travaillent cette saison à ramener la littérature sous les feux de la rampe.

Alors qu'il n'était qu'en secondaire 2, Simon Boulerice a vu un autre étudiant rentrer dans son repaire: la bibliothèque. «Il a dit à la bibliothécaire qu'il n'aimait pas lire, qu'il aimait plus les autos. Elle lui a alors tendu le Guide de l'auto!» se rappelle-t-il.

Celui qui est porte-parole de la Saison de la lecture, qui regroupe tous les événements en lien avec les mots se déroulant en ville, veut partager ainsi son amour des lettres. «La lecture, ce n'est pas nécessairement la littérature. Les gens peuvent lire la section des sports du journal, les derrières des boîtes de céréales: l'idée, c'est juste de lire sans poser de jugement», souligne-t-il.



Ouvrir les yeux des enfants

Assise à côté de l'auteur, la comédienne Salomé Corbo opine du chef. Porte-parole de La lecture en cadeau, qui a offert un livre neuf à 40 225 enfants en 2016, l'actrice croit que la lecture est non seulement bénéfique, mais qu'elle permet d'intégrer les enfants à la société. «Quand j'ai donné son premier livre au petit Mohammad, il était si heureux! Ça permet de valoriser ce petit humain-là, de lui donner un sentiment d'appartenance et d'en faire éventuellement un citoyen libre», croit-elle.

À travers ses nombreuses visites dans les écoles, Simon Boulerice a lui aussi constaté le rôle important que peuvent jouer les livres. «Ce sont des prétextes pour parler de plein de sujets. Quand j'ai parlé d'un personnage qui faisait pipi au lit, plusieurs enfants sont venus me voir pour me dire que ça leur arrivait eux aussi. Enfin, ils étaient normaux!» note l'auteur.



Démocratiser la culture

Parmi la panoplie d'activités recensées sur le site de La Saison de la lecture, plusieurs ne coûtent pas un sou. «On a l'impression que la culture coûte cher, mais ce n'est pas le cas! s'exclame Simon Boulerice. Tu ne sais pas quoi faire de ton après-midi? Plutôt que d'écouter un DVD, pourquoi ne pas aller assister à une lecture de conte dans un parc?»

En cette ère de cocooning extrême et de mois de novembre gris, il peut être ardu de convaincre les Montréalais de sortir de la maison. «Vivre en société, c'est sortir de chez soi et se mettre en danger, affirme toutefois Salomé Corbo. C'est sûr que c'est plus facile de "zapper" sur une série que l'on n'aime pas, mais d'aller voir un spectacle ou un récital de poésie permet de développer tes goûts. T'as le droit d'haïr ce que tu vas voir! Au moins, t'as fait un effort!»

La Saison de la lecture se poursuivra jusqu'au 26 décembre. D'ici là, vous pouvez également faire don d'un livre neuf pour La lecture en cadeau, dans plusieurs points de collecte au Québec.