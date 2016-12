Cinq BD à lire avant leur arrivée au cinéma en 2017

/ Photo Business Wire

1- Ghost in the Shell de Masamune Shirow

Publié de 1989 à 1991, le célèbre manga japonais plonge ses lecteurs dans un univers futuriste cyberpunk. Déjà déclinée en quatre films d'animation et trois séries animées, l'oeuvre connaît sa première adaptation live avec Scarlett Johansson, Michael Pitt et Juliette Binoche devant la caméra, et Rupert Sanders derrière. Sortie: le 31 mars aux États-Unis.