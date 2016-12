Michel Tremblay lance Conversations avec un enfant curieux

07-11-2016 | 20h57

Le prolifique Michel Tremblay est une fois de plus allé fouiller dans sa boîte à souvenirs pour livrer Conversations avec un enfant curieux, lancé lundi soir à l'Hôtel Nelligan.

Un an après avoir conclu la sombre saga La diaspora des Desrosiers en neuf tomes, l'auteur, chroniqueur et dramaturge avait envie d'un peu d'air frais. Il a donc puisé dans ses grandes préoccupations à l'âge de 5 à 10 ans - les livres sans images, le petit Jésus de plâtre trop gros dans la crèche, Bambi dans les studios de Walt Disney, le comportement d'Hérode dans l'Évangile -, pour les partager sous forme de dialogues avec sa mère, grand-maman Tremblay, son enseignante mademoiselle Karli, son amie Ginette et sa tante Tititte.

L'auteur de 74 ans sera d'ailleurs à la 39e édition du Salon du livre de Montréal, du 16 au 29 novembre prochain, où il participera à des sessions de dédicaces de son livre Conversations avec un enfant curieux, en librairie le 9 novembre.