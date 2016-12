Intimidation : le roi du polar américain est de retour

Antoine Aubert 03-11-2016 | 10h26

Ça parle de quoi?

Un inconnu aborde le tranquille avocat Adam Price dans un bar. En quelques mots, il bouleverse sa vie en mettant en péril son couple. Mais ce qui n'était qu'une peu glorieuse histoire de mensonge entre époux devient petit à petit l'élément essentiel de plusieurs enquêtes, de meurtres et de disparitions à travers le New Jersey et à New York.

Pourquoi on aime?

On lit deux-trois phrases d'Intimidation et nous voilà pris par ce thriller qu'on dévore dans le métro ou une fois rentré chez soi. Harlan Coben sait parfaitement comment construire son récit, mélangeant les histoires et les pistes. Certes, les descriptions psychologiques des personnages font parfois sourire à cause de certains clichés. Le style mise sur l'efficacité à défaut d'être particulièrement travaillé, mais la trame, elle, reste crédible de bout en bout.

On retrouve les thèmes favoris de Harlan Coben (le mensonge et l'aspect pervers des nouvelles technologies). Bref, le romancier livre la marchandise et fait plaisir à son lecteur. Que demander de mieux?

Le seul (gros) point noir concerne la traduction. Ce roman n'est pas en français international, mais en français de France. Le slang américain se transforme en des expressions qu'on retrouve seulement de l'autre côté de l'Atlantique et qui pourront sembler incompréhensibles à beaucoup ici. De quoi nous agacer.

Qui est l'auteur?

Depuis son premier roman, Ne le dis à personne, sorti en 2002, Harlan Coben s'est installé dans le fauteuil de maître du polar. Chaque nouveau livre constitue un rendez-vous incontournable pour ses fans. Selon les chiffres donnés sur son site internet, l'écrivain né à Newark, au New Jersey, a vendu plus de 70 millions de livres à travers le monde. Ses histoires sont traduites dans 43 langues. Alors que Intimidation sort à peine au Québec, deux nouveaux romans ont été publiés cette année dans le monde anglophone: Home et Fool Me Once.

Une citation

«Il avait su tout de suite, dès la première phrase, que c'en était fini de la paisible existence d'homme marié et de père de famille. C'était une phrase toute simple pourtant, mais le ton entendu, empreint de sollicitude presque, lui fit comprendre que rien ne serait plus comme avant.

- Vous n'étiez pas obligé de rester avec elle, lui dit l'inconnu.» (page 11)

Intimidation

Harlan Coben

Belfond

374 pages