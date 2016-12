Zayn Malik en dit plus sur son départ de One Direction

02-11-2016 | 10h19

Zayn Malik a quitté les One Direction en mars 2015, brisant au passage le cœur de millions de fans. La décision de rompre avec le groupe qui l'avait rendu célèbre a été très difficile, comme le révèle le chanteur dans son autobiographie.

Zayn Malik était extrêmement tiraillé, mais sa mère, Trisha, l'a aidé à y voir plus clair. «J'étais dans une spirale, j'étais vraiment malheureux et pas bien. J'avais besoin de me reconnecter avec ma famille et de ressentir de la normalité, écrit le chanteur comme le rapporte Entertainment Tonight. C'est finalement ma mère qui m'a rassuré comme j'en avais besoin pour prendre ma décision. Elle a dit "Si ça ne te rend pas heureux, ne le fais pas''.»

Zayn Malik a quitté les One Direction au milieu d'une grande tournée mondiale, évoquant un stress intenable. Dans un communiqué, il avait alors déclaré: «Ma vie avec les One Direction, ça a été plus que ce que j'aurais pu imaginer. Mais après cinq ans, je pense que c'est le bon moment pour quitter le groupe».

Zayn Malik révèle d'ailleurs qu'il se sentait seul dans le groupe. Tout en appréciant le soutien des fans, musicalement, il n'était pas en phase avec les autres membres du groupe sur la musique. «Pour être honnête, c'était une bataille pour moi - le fait qu'on ne partage pas les mêmes goûts musicaux. J'avais l'impression d'être forcé dans un moule qui ne m'irait jamais. Je voulais être en studio pour chanter des paroles qui résonnent en moi, pas juste répéter les phrases de quelqu'un d'autre», détaille Zayn Malik.

Depuis son départ des One Direction, le chanteur a connu un beau succès en solo avec son album Mind of Mine, simultanément numéro 1 aux États-Unis et au Royaume-Uni.