Anne-France Goldwater: sexe, droit et politique

Gabrielle Lachance 02-11-2016 | 04h00

Enfant mal aimée, une surdouée incomprise, une amoureuse des hommes et une avocate coriace: voilà plusieurs éléments qui qualifient la vie d'Anne-France Goldwater racontée à travers sa biographie Plus grande que nature.

Sous la plume de la journaliste et auteure Martine Turenne, on y apprend de nombreux détails croustillants sur sa vie personnelle, mais aussi certains détails sombres concernant son enfance. La populaire «juge» de l'émission L'Arbitre y résume également quelques-unes des causes sur lesquelles elle a travaillé dont le populaire cas d'Éric et Lola. Canoe.ca s'est entretenue avec celle qui jongle présentement avec l'idée de se présenter en politique...

Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter l'écriture de cette biographie?

En entrevue, vous avez parlé de vos craintes par rapport à ce livre. Maintenant qu'il a été publié, regrettez-vous d'avoir participé à ce projet?

Comment avez-vous réussi à passer par-dessus le fait que vous n'avez pas eu une enfance dite «normale»?

Quel serait votre prochain défi en tant qu'avocate?

Dans la biographie, vous racontez que vous avez eu de nombreuses aventures extra-conjugales au palais de justice...

Dans le livre, vous critiquez l'entretien des rues de Montréal. Songiez-vous déjà à peut-être briguer la mairie?

Mon ami Yves Thériault (NDLR: producteur de l'émission L'Arbitre) a fini par me convaincre que je n'allais pas regretter cet effort-là. Il trouvait que ça pouvait même me faire du bien d'en parler (...) Il a trouvé Martine Turenne, quelqu'un de sérieux comme auteure, pour parler de sujets parfois... prohibés. Parce qu'on a faussement l'impression que les cas d'abus et de privation d'enfant sont le sort des familles pauvres, mais ce n'est pas vrai. J'étais quand même la fille de deux avocats, ma grand-mère était une femme d'affaires, on vivait à Outremont (...) Les apparences pour le grand public seraient que j'ai vécu une vie de confort, mais ce n'était pas le cas.Pas encore. Mais j'ai menacé mon pauvre mari peut-être 50 fois cette semaine que j'annulais tout. Je lui ai dit "on rachète tous les volumes, on va tout brûler". C'est que ce n'est pas juste moi, c'est presque que cruellement moi qui est là dans ce livre (...) Ce qui m'a convaincu de le faire, c'était d'écrire quelque chose de vrai et je l'ai fait. J'ai un public qui m'apprécie certes, mais il y en a aussi certains qui n'aiment pas le fait que je sois féministe, anglophone, juive, pro-Israël, fédéraliste et que j'ai voté Harper. Je ne fais pas l'affaire de tout le monde!J'ai coupé les liens, il fallait que je coupe les liens avec cette génération de ma famille et drôlement j'ai tissé des liens avec la nouvelle génération, dont ma cousine et ses enfants. Mais ça a pris des années, ça a pris que la génération de mon père meure (...) Heureusement que mon premier mari m'a enseigné que "la meilleure vengeance contre un ennemi c'est de bien vivre" Ça veut dire que tu ne dis rien, mais tu vis bien. C'était inutile d'avoir des liens avec eux.J'aimerais recommencer la bataille d'Éric et Lola (NDLR: ce dossier concerne les droits des conjoints de fait). Mais il faut que je choisisse une femme moins belle que Lola et un gars moins aimé qu'Éric.Oui. Ça se passait dans la salle de photocopies, en haut dans la bibliothèque du Barreau. Il y avait aussi le vestiaire des avocats qui était en bas... et vous savez il y a des petits cubicules. Il faut juste que quelqu'un, l'homme, soit à dos contre le mur pour le garder fermé...

À l'époque, j'avais une volonté un peu différente. Je pensais que je devais bâtir une équipe composée d'avocats, de comptables, d'évaluateurs et d'experts. Ensemble, on pourrait commencer à enquêter sur ce qui se passe avec les contrats conclus au niveau municipal et provincial. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et moi je voulais faire une entente avec le gouvernement du genre "pour tout l'argent que je récupère, vous me donnez 25 ou 30 %, parce que vous êtes en train de vous faire frauder". Je me suis ensuite dit que le problème est que souvent ceux qui donnent les contrats sont aussi corrompus que ceux qui livrent le mauvais travail.

(...) Ça doit être une culture d'enveloppes brunes, mais ça doit être plus que ça. Il ne faut pas imaginer que c'est juste de la corruption envers l'argent. Il doit également avoir un sentiment de danger. Des gens doivent avoir vraiment peur de parler pour leur vie.

(...) Tout ici reste dans le déni, dans le secret et dans l'échec. Eille nos rues ! Je ne prends même plus mon vélo pour aller au travail quand je l'ai pris toute ma p*****n de vie parce que mon mari a peur que je tombe dans un nid-de-poule et que je disparaisse! On ne retrouverait même pas mon cadavre!



Et quand saurons-nous si vous vous lancez réellement en politique?

Peut-être si Philippe Couillard prend sa retraite... dans la mesure que mon client n'est plus dans l'opposition...

Vous en révélez vraiment beaucoup sur vous dans le livre, y a-t-il quelque chose qu'on ne connait pas de vous encore?

Je doute. Si j'ai oublié un détail je vais faire écrire un volume 2, ça je vous l'assure!



Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le volume 2 ?

Trois choses à savoir sur Anne-France Goldwater

Je ne sais pas encore, je saurais plus dans 3, 4 ou 5 mois. Si je dois me lancer en politique peut-être que ça mériterait un volume 2...

1. Elle a eu trois amoureux importants

Chaim Adler est son premier mari et le père de ses deux enfants. Elle était âgée de 13 ans et lui était professeur à son école secondaire. Elle a attendu le jour de ses 18 ans pour révéler leur relation.

Omar avait 18 ans et elle presque 35 lorsque leur amour est né. Anne-France Goldwater révèle aussi être tombée enceinte à 39 ans de son jeune amoureux, mais a malheureusement perdu le bébé lors d'une fausse couche. Leur relation s'est terminée graduellement lorsqu'Omar est parti travailler à San Francisco.

Elle a rencontré Leonel, son conjoint actuel, sur une piste cyclable. Selon elle, le Salvadorien est un «ange tombé du ciel». «Une journée complète avec Leonel vaut plus que n'importe quelle fortune. Ça n'a pas de prix.»

2. Elle voulait devenir médecin

Élève surdouée, Anne-France Goldwater avait 16 ans lorsqu'elle a rempli ses demandes d'admission à l'Université McGill. Elle a appliqué en médecine et en droit. Passionnée de sciences et de mathématiques, la médecine était évidemment son premier choix. Sauf que, vu son très jeune âge et un échec au «Medical College Admission Test», elle a été refusée dans cette faculté et a dû se contenter du droit. Malgré son désir de bifurquer vers le domaine scientifique après son BAC en droit, elle n'a finalement jamais pu réaliser son rêve.

3. Elle a insisté pour être la «juge» à l'émission L'Arbitre



Après avoir tourné une émission pilote pour L'Arbitre, elle apprend de la bouche des producteurs qu'elle n'était pas la seule avocate à avoir été approchée pour le rôle du juge. Voici sa réaction telle que décrite dans le livre : «"Ah bon? Seriously?" J'ai appuyé mes seins sur la table, comme je le fais quand les choses deviennent sérieuses, et je leur ai dit: "You've got your man! Ne gaspillez pas votre temps!"». Anne-France Goldwater est ainsi devenue la tête d'affiche de cette émission juridique diffusée depuis l'automne 2011 sur les ondes de V.