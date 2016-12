Prix Goncourt: vers un sacre féminin?

Alain Jean-Robert 01-11-2016 | 12h12

Ce pronostic, forcément hasardeux, est celui de 14 critiques littéraires contactés par le magazine spécialisé français Livres Hebdo.

À la question «qui aura le Goncourt?», six ont répondu Leïla Slimani, quatre Catherine Cusset, deux Gaël Faye et un Régis Jauffret. Une critique a préféré s'abstenir.

Leïla Slimani, Catherine Cusset, Gaël Faye et Régis Jauffret sont les quatre finalistes du Goncourt. Deux d'entre eux, Slimani et Jauffret, sont également en lice pour le Renaudot, prix concurrent du Goncourt, qui sera également attribué jeudi, au même moment et au même endroit que le plus convoité des prix littéraires.

Le verdict, souvent à l'opposé des prévisions, tombera vers 13 h (8 h, heure québécoise) au premier étage du restaurant parisien Le Drouant, antre des dix membres du jury présidé par l'ancien animateur Bernard Pivot. Comme d'habitude, rien n'a filtré des délibérations.

Quatre femmes lauréates en 20 ans

Reste donc deux femmes et deux hommes dont le primo-romancier, Gaël Faye, 34 ans, incontestable révélation de la rentrée littéraire en France avec Petit pays. L'autre homme en lice est Régis Jauffret, 61 ans, l'aîné de la bande, qui a déjà derrière lui une oeuvre considérable. Porté par une écriture très 18e siècle, sa force et sa faiblesse, Cannibales, recueil de correspondance entre deux femmes machiavéliques discutant sur le meilleur moyen d'en finir avec un homme est délicieusement amoral.

Chouchou des critiques, Leïla Slimani a écrit Chanson douce, histoire atroce et extrêmement bien construite, raconte l'assassinat de deux jeunes enfants par leur nourrice. C'est d'ores et déjà un succès de librairie. Deuxième roman seulement de l'écrivaine née au Maroc il y 35 ans, il se dévore comme un thriller mais peut aussi se lire comme un livre implacable sur les rapports de domination et la misère sociale.

L'autre femme en lice c'est Catherine Cusset, 53 ans, qui avec L'autre qu'on adorait est un hommage à son ami Thomas Bulot qui s'est suicidé un jour d'avril 2008 à 39 ans.

En 20 ans, le Goncourt n'a récompensé que quatre romancières. La dernière d'entre elles, Lydie Salvayre, a été sacrée en 2014 pour Pas pleurer.