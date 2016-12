Louis parmi les spectres : exceptionnel!

Nicolas Fréret 23-11-2016 | 16h42

C'est un duo magique, un duo gagnant, un match parfait. Fanny Britt et Isabelle Arsenault sont faites pour créer ensemble en toute sensibilité et nous raconter des histoires à la fois simples et puissantes qui nous émeuvent instantanément, sans jamais que cela ne soit larmoyant.

Après nous avoir profondément touchés avec Jane, le renard et moi, les deux auteures ont accouché de l'une des plus belles bandes dessinées de l'année toutes catégories confondues avec l'exceptionnel Louis et les spectres.



Une fois encore, elles puisent leur matière première dans les décombres de l'enfance.



Louis est un gentil pré-ado follement amoureux de la jolie et flegmatique Billie. Un amour d'écolier d'une intensité qui le dépasse, mais pas assez pour outrepasser sa timidité et aller lui conter fleurette. S'il n'a d'yeux que pour elle et ses poétiques gambettes, la fillette, sans cesse plongée dans ses lectures, semble inaccessible.



À la maison, Louis a noué une délicate complicité avec «Truffe», son petit frère naïf et innocent. Tous les deux s'évadent comme ils peuvent de leur quotidien, pris entre l'alcoolisme au dernier degré de leur papa, qu'ils voient boire ou pleurer plus souvent qu'autrement, et le désarroi de leur maman, accablée et prisonnière d'une vie cheap à laquelle, sûrement, elle ne s'attendait pas.



Fanny Britt et Isabelle Arsenault déploient une nouvelle fois leur infinie subtilité, que l'on retrouve partout, dans la narration, dans le dessin, dans la psychologie de leurs personnages, dans les nuances, dans le choix des gris et des couleurs - elles sont à elles seules un niveau de lecture -, et même dans la tragédie avec laquelle flirte parfois la vie de n'importe qui.



Je vous le recommande sans la moindre hésitation: lisez Louis parmi les spectres, même si le titre ne vous inspire pas. Si cela vous brasse un peu les émotions, ce sera immanquablement contrebalancé par la douceur des caresses dont ces deux talentueuses bédéistes ont le secret.



Louis parmi les spectres

de Fanny Britt et Isabelle Arsenault

La Pastèque

160 pages