La Tournée Québec-Cinéma menacée par les coupes en Ontario

Agence QMI 27-11-2018 | 16h09

Les compressions budgétaires annoncées par le gouvernement de l'Ontario se font sentir jusque sur la traditionnelle Tournée Québec Cinéma.

Les organismes subventionneurs qui soutiennent généralement la Tournée ont avisé les organisateurs de l'activité que, compte tenu des récentes décisions du premier ministre Doug Ford et des coupes annoncées dans les services aux Franco-Ontariens, des projets déjà prévus subiront des répercussions. Des communautés de l'Ontario pourraient ainsi être privées de la Tournée Québec Cinéma.

«Voulant manifester son soutien aux communautés franco-ontariennes, Québec Cinéma est à pied d'oeuvre avec ses partenaires pour trouver les sommes nécessaires pour maintenir ces événements dans les communautés touchées», a laissé savoir Québec Cinéma dans un communiqué, mardi.

En 2017-2018, la Tournée Québec Cinéma a présenté plus de 85 projections dans 22 communautés francophones d'un océan à l'autre, et rejoint 8380 personnes, dont 3676 jeunes. La programmation de la Tournée Québec Cinéma compte, entre autres, des ateliers de sensibilisation au cinéma autochtone.

Pendant sa 15e édition, qui a commencé en octobre, la Tournée doit visiter plus d'une trentaine de villes d'un bout à l'autre du Canada, et ajoute cette année à son itinéraire le Yukon, la Saskatchewan et l'Alberta.