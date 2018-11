Rami Malek ne savait ni danser ni chanter avant «Bohemian Rhapsody»

WENN 26-11-2018 | 10h24

Rami Malek avait dit aux producteurs de Bohemian Rhapsody qu'il n'était pas assez préparé pour incarner Freddie Mercury.

En effet, l'acteur avait confié ne pas savoir chanter et être un très mauvais danseur.

«On a discuté pendant six heures, et Graham King (le producteur du film) ne m'avait vu que dans Mr Robot, où je jouais un personnage isolé, anxieux socialement. Mais il a vu quelque chose en moi et avec Dennis O'Sullivan, ils m'ont donné une chance», a-t-il expliqué à Deadline.

Et l'acteur a été dès le départ honnête : «Je leur ai dit «Écoutez, je ne suis pas chanteur. Je ne joue pas de piano. Je bouge d'une façon intéressante sur la piste de danse, mais je ne dirais pas que je suis en rythme»», leur a-t-il annoncé.

Cependant, il a appris ce qu'il fallait pour mener à bien son rôle, notamment en suivant des cours.

«Je leur ai juste dit qu'en me donnant le temps, j'y arriverai. Si on m'aide, comme avec des cours de chant, de piano, de danse et de diction, ça ira», confie-t-il. Et comme on a pu le voir, ses efforts ont payé, jusqu'à impressionner Brian May, le guitariste de Queen. «Il est incroyable, s'est-il exclamé. Il sera sans aucun doute nommé aux Oscars. Il s'est emparé de Freddie à tel point que je le voyais comme Freddie.»