«La course des tuques» en 5D au Musée Grévin

Agence QMI 23-11-2018 | 15h07

Fans de «La guerre des tuques» et «La course des tuques», amants de l'hiver ou gens avides de vitesse, il sera possible de monter à bord de la luge de François-les-Lunettes pour une descente multisensorielle en janvier au Musée Grévin, à Montréal.

La nouvelle attraction du lieu où se côtoient les statues des vedettes sera une expérience d'un peu moins de quatre minutes dans un univers stéréoscopique agrémentée d'un système de mouvementD-Box, de lunettes 3D et de ventilateurs afin de donner une impression de vitesse.

Les visiteurs du musée pourront découvrir ce projet conjoint de CarpeDiem Film & TV et Studio Singing Frog inc. à compter du 18 janvier 2019. Il s'agira de la première virée virtuelle 5D de groupe proposée à Montréal.

À noter qu'une autorisation des parents sera requise pour tout enfant de 13 ans et moins souhaitant vivre l'expérience. Il est déjà possible de réserver son laissez-passer pour la descente sur billets.grevin-montreal.com.

Le film «La course des tuques» prendra l'affiche sur de nombreux écrans québécois le 7 décembre.