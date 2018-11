Le Guichet d'or remis aux créateurs de «De père en flic 2»

Agence QMI 01-11-2018 | 13h50

Championne du box-office québécois et canadien l'an dernier, la comédie «De père en flic 2» mettant en vedette Louis-José Houde et Michel Côté récolte un nouvel honneur.

Le réalisateur Émile Gaudreault ainsi que ses coscénaristes Sébastien Ravary et Eric K. Boulianne sont les récipiendaires du plus récent prix Guichet d'or décerné par Téléfilm Canada. Les créateurs du long métrage qui a amassé près de 7 millions $ dans les salles obscures en 2017 se partagent du même coup une enveloppe de 40 000 $.

Du côté anglophone, les réalisateurs Éric Warrin et Éric Summer sont les lauréats du Golden Box Office Award grâce aux 3,6 millions $ amassés par leur long métrage d'animation «Ballerina» lors de sa projection sur les écrans des cinémas du pays, en février et mars 2017.

«Pour l'année 2017-2018, nous avons eu le plaisir de constater que notre indice de succès démontre une excellente progression du point de vue commercial, notamment grâce à l'apport non négligeable de nos deux récipiendaires», s'est réjouie Christa Dickenson, directrice générale de Téléfilm Canada, dans un communiqué.

Depuis plus de 10 ans, Téléfilm Canada décerne les prix Guichet d'or et Golden Box Office afin de souligner les meilleures recettes générées par des oeuvres canadiennes en français et en anglais.