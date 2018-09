Japon, États-Unis et Israël attendent «La disparition des lucioles»

Agence QMI 27-09-2018 | 10h32

Récemment couronné meilleur film canadien à Toronto, le drame québécois «La disparition des lucioles» de Sébastien Pilote a rendez-vous avec la planète cet automne.

Le long métrage mettant en vedette Karelle Tremblay, Pierre-Luc Brillant, Luc Picard, François Papineau et Marie-France Marcotte sera en effet projeté lors de festivals qui se tiendront à Haïfa (Israël), à Tokyo (Japon) et à Chicago (États-Unis) en septembre et octobre.

Plusieurs autres villes accueilleront ensuite cette oeuvre qui s'intéresse à Léo, une adolescente aux prises avec certaines frustrations et devant composer avec l'absence de son père. Sa rencontre avec Steve, qui a plusieurs années de plus qu'elle et qui joue de la guitare, viendra bouleverser sa vie.

Offert actuellement sur les écrans des salles obscures de la province, «La disparition des lucioles» a déjà été présenté à Karlovy Vary (République tchèque) et a lancé le Festival de cinéma de la ville de Québec plus tôt ce mois-ci.