Le film mettra en vedette Marc-André Grondin, Mylène Mackay et Gilbert Sicotte - Podz tourne Mafia inc.

Maxime Demers 26-09-2018 | 11h45

Le cinéaste Podz lancera dans quelques jours le tournage de son prochain long métrage, Mafia inc., un film de gangsters qui traitera du règne de la mafia sicilienne à Montréal et qui réunira à l'écran Marc-André Grondin, Mylène Mackay, Gilbert Sicotte et l'acteur italien Sergio Castellitto.

Scénarisé par Sylvain Guy (Louis Cyr, Liste noire), Mafia inc. s'inspirera librement d'un livre du même titre qui a été écrit par les journalistes d'enquête André Cédilot et André Noël. Publié en 2010, ce bouquin de 430 pages retraçait, sur plus de 30 ans, l'histoire du clan sicilien de Montréal et de ses chefs, Nicolo et Vito Rizzuto.

Mais ne cherchez pas les membres de la famille Rizzuto dans le film. En entrevue au Journal, mercredi, le réalisateur Podz (L'affaire Dumont, 19-2) a révélé que tous les noms des personnages du livre avaient été changés et qu'une grande partie du film était fictive.

« Le film sera une fiction construite à partir des vrais événements qui sont racontés dans le livre, explique Podz. Il y a des éléments du film qui reflètent la réalité, mais c'est vraiment une fiction qu'on a inventée à partir du contenu du livre. Notre film explore surtout la tension qui existe entre une famille sicilienne et une famille québécoise. »

Retrouvailles

Mafia inc. marquera les retrouvailles entre Podz et l'acteur Marc-André Grondin, qui avaient déjà travaillé ensemble il y a quelques années pour le film L'affaire Dumont.

Grondin jouera le rôle de Vincent « Vince » Gamache, le fils d'un tailleur québécois qui travaille pour le compte du parrain de la famille mafieuse sicilienne Paternò (Sergio Castellitto), au grand dam de son père (Gilbert Sicotte). La soeur de Vince, Sofie (Mylène Mackay), est quant à elle fiancée à un des fils Paternò. Les relations entre les deux familles deviendront particulièrement tendues quand Vince sera chassé du clan sicilien après avoir commis une grave erreur.

« Ça faisait longtemps que je voulais faire ce genre de film, souligne Podz. Comme tout le monde, j'ai tripé sur des films comme Le parrain, Goodfellas ou la série Les Soprano. Quand j'ai appris en lisant le livre qu'il y avait une mafia sicilienne à Montréal qui avait été très forte à une certaine époque, j'ai eu envie d'explorer ça. »

Le tournage de Mafia inc. débutera le 2 octobre et se poursuivra jusqu'à la fin novembre à Montréal et ses environs. Le film sera doté d'un budget important (environ 8 M$).