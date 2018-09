Podz annonce les vedettes de «Mafia Inc.»

Agence QMI 26-09-2018 | 11h45

Mylène Mackay, Gilbert Sicotte et l'Italien Sergio Castellito ont accepté de se joindre à Marc-André Grondin au sein de la distribution principale de «Mafia Inc.», nouveau film de Podz dont le tournage débutera le 2 octobre.

Replongeant dans le règne de la mafia sicilienne à Montréal, le sixième long métrage réalisé par Daniel Grou comptera sur le travail de plus de 50 acteurs.

Écrit grâce à la plume de Sylvain Guy qui a notamment signé le scénario de «Louis Cyr - L'homme le plus fort du monde», le récit s'intéresse aux chamboulements vécus par les Gamaches, tailleurs de père en fils, et les Paternò qui forment la mafia. Leurs univers vont s'imbriquer, ce qui aura des répercussions du côté des affaires, de la criminalité et des relations humaines.

L'histoire a été inspirée par le livre «Mafia Inc.» qu'on fait paraître André Cédilot et André Noël en 2012.

L'oeuvre sera le premier film proposé par Podz depuis 2016, année de la sortie du drame «King Dave» mettant en vedette Alexandre Goyette. Entre ses deux propositions cinématographiques, le réalisateur a tourné une poignée d'épisodes de la série «Vikings» diffusée par la chaîne History ainsi que deux des trois saisons de la série canadienne «Cardinal» avec Karine Vanasse Billy Campbell en têtes d'affiche.