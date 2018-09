Sandra Bullock est en deuil

AFP 21-09-2018 | 13h49

Sandra Bullock pleure la mort de son père. John W. Bullock est décédé à l'âge de 93 ans ce mardi, après avoir lutté contre la maladie pendant plusieurs années.

Le grand public a eu de nombreuses fois l'occasion de le voir, puisqu'il accompagnait régulièrement sa fille sur les tapis rouges.

C'est le compagnon de l'actrice, Bryan Randall, qui a annoncé la nouvelle en rendant hommage au père de celle dont il partage la vie depuis trois ans maintenant.

Il a partagé sur son compte privé une photo en noir et blanc du vétéran de la Seconde Guerre mondiale.

Selon Us Weekly, Bryan Randall a ajouté que John W. Bullock s'est éteint «entouré de sa famille et de ses amis». «Nous te remercions pour les services rendus en tant que père, grand-père et vétéran de la Seconde Guerre mondiale. P.S : Hey, Dieu, on t'envoie un vivant !», a-t-il ajouté.

Sandra Bullock, qui n'utilise pas les réseaux sociaux, n'a pas encore commenté la triste nouvelle.