Alex Nevsky et Garou sur la trame sonore de «La course des tuques»

Agence QMI 20-09-2018 | 11h46

«Les coachs de la plus récente édition de «La Voix» Alex Nevsky et Garou font partie des artistes qui ont enregistré une chanson pour la trame sonore du film d'animation «La course des tuques».

Ils ont été imités par Dumas, Ludovick Bourgeois, Cool Kids, Lulu Hughes, Kim Richardson, Corneille, Josh Moreno et Alexe qui interprète «Comme si», premier extrait de l'album attendu le 16 novembre. La pièce illustre le coup de foudre entre Charlie, un nouveau personnage, et Chabot.

La portion instrumentale du long métrage a été composée par Dumas et Martin Roy.

Proposé en salle à compter du 7 décembre, «La course des tuques» illustrera une cofrontation de luge entre l'équipe de François Les Lunettes, menée par Sophie, et celle que forment le prétentieux Zac et son athlétique cousine Charlie.

Les personnages prendront les voix de comédiens qu'on a pu entendre dans «La guerre des tuques 3D comme Hélène Bourgeois Leclerc, Gildor Roy, Sophie Cadieux et Mariloup Wolfe, mais également celles de Ludivine Reding et Mehdi Bousaidan qui se joignent à l'aventure.