Dakota Johnson perturbée par la beauté de Chris Hemsworth

WENN 18-09-2018 | 08h59

Dakota Johnson a été très perturbée par la beauté de Chris Hemsworth sur le tournage du thriller Bad Times at the El Royale. Et a priori, elle ne s'est toujours pas remise de la scène où il se retrouve torse nu dans le long-métrage.

«Oh mon dieu, c'était une telle distraction. Je me disais: "Les mecs, vous avez fait une énorme erreur de le choisir lui pour faire ça", parce que tout le monde va tout oublier (du film). Chris va arriver à l'écran et son corps est tellement impressionnant, c'est incroyable, genre vraiment dingue, de le regarder et sa chemise est complètement déboutonnée», a-t-elle confié à Vogue Australie.

Et d'ajouter: «Personne sur le plateau ne faisait attention à quoi que ce soit d'autre. C'était tellement choquant, pas d'un point de vue sexuel, mais scientifiquement, comment est-ce possible d'être foutu comme ça ? Dingue !»

Et le pire, d'après Dakota Johnson, c'est que Chris Hemsworth ne s'astreint pas à un régime particulier. «Il mangeait un bol entier de Smarties et on se disait : "Le c*nnard, va te faire f*utre !" Moi, je ne mange rien de sucré. Je mange des légumes pendant trois mois pour rentrer dans un jean. Et il mange ce qu'il veut et ressemble à une statue grecque. C'est fou», a-t-elle expliqué.

Chris Hemsworth a néanmoins révélé précédemment que sa silhouette n'est pas arrivée par hasard.

«Être en forme est une question de motivation et l'action crée la motivation. N'attendez pas à ce que quelqu'un vous pousse à faire quelque chose, faites-le. Ma routine sportive consiste en un mélange d'exercices. En faisant plus de cardio, vous gardez votre corps actif et vous évitez certains problèmes sur certaines zones», avait-il confié à Men's Health, ajoutant qu'il surfait régulièrement.