«1991» plus populaire que «1987» et «1981»

Agence QMI 28-08-2018 | 13h09

Le succès de la trilogie autobiographique de Ricardo Trogi amorcé avec «1981» n'a fait que prendre de l'ampleur. À preuve, le troisième volet, «1991», est celui qui a amassé le plus d'argent aux guichets de salles obscures, ont révélé mardi Les Films Séville et Go Films.

Le voyage en Italie de Ricardo - toujours incarné par Jean-Carl Boucher - a incité les cinéphiles à dépenser plus de 2,6 millions $ depuis sa sortie survenue le 25 juillet. Ces recettes sont donc supérieures à celles de «1987» (2,4 millions $) et «1981» (900 000 $) respectivement lancés en 2014 et 2009.

Au cours du dernier week-end, «1991» a pris la sixième position du box-office québécois grâce à près de 100 000 $ récoltés de vendredi à dimanche.

La réussite commerciale de la nouvelle aventure écrite et réalisée par Ricardo Trogi est telle que le long métrage trône maintenant au sommet des plus importants gains de l'année par des productions cinématographiques québécoises, devançant «La Bolduc» et «La chute de l'empire américain».