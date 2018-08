Emmanuel Bilodeau et le film «Innocent» attaquent le marché chinois

Agence QMI 27-08-2018 | 12h09

«Innocent», comédie dramatique réalisée et écrite par Marc-André Lavoie, continue de susciter un engouement en sol chinois. Le film mettant en vedette Emmanuel Bilodeau, un homme naïf plongé dans le pétrin et les situations rocambolesques, a été vendu en Chine.

En achetant les droits du long métrage, le consortium Möbius Entertainment Group, s'est engagé à projeter l'oeuvre sur des milliers d'écrans du territoire chinois, a-t-on appris lundi dans un communiqué émis par la compagnie Orange Médias.

«Nous avons été grandement impressionnés par la créativité de l'histoire, par la prestation remarquable des interprètes ainsi que par l'humour unique du réalisateur dont le style nous fait penser à un fantastique mélange entre les frères Cohen et Tarantino», a expliqué Pablo Ren Baolu, vice-président principal de l'acquéreur.

Sélectionné pour lancer la programmation de la section Focus Canada lors du Festival international du film de Shanghai en juin, «Innocent» a charmé plusieurs distributeurs locaux depuis sa présentation.

En plus d'Emmanuel Bilodeau, la distribution de la comédie compte Mahée Paiement, Sandrine Bisson, David La Haye, Pascale Bussières, Dorothée Berryman, Bobby Beshro et Réal Bossé. Au Québec, le long métrage est notamment offert sur DVD et Blu-ray, ainsi que par les plateformes Club illico et iTunes.