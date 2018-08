Plus de 2 millions $ pour «1991»

Agence QMI 13-08-2018 | 15h58

Tout comme «1987» sortie en 2014, la comédie «1991» signée Ricardo Trogi a franchi le cap des 2 millions $ de recettes aux guichets des salles obscures.

Cette somme a été atteinte moins de trois semaines après la première représentation du film, le 25 juillet, ont annoncé lundi Les Films Séville et Go Films.

«1991» continue donc sur sa lancée après avoir récolté 695 000 $ à ses cinq premiers jours sur les écrans dans les cinémas, soit beaucoup plus que les deux précédentes aventures. Le long métrage a terminé le plus récent week-end au troisième échelon du box-office québécois, uniquement derrière «Mégalodon» et «Mission: Impossible - Répercussions».

Le troisième volet de la saga autobiographique de Ricardo Trogi peut compter sur le talent de Jean-Carl boucher, Sandrine Bisson, Claudio Colangelo et Juliette Gosselin. L'histoire est celle d'un voyage en Italie par amour, un périple loin d'être de tout repos.