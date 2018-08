Le prochain film de Xavier Dolan en première mondiale à Toronto en septembre

Agence QMI 01-08-2018 | 15h22

The Death and Life of John F. Donovan, le premier film anglophone de Xavier Dolan, sera présenté en première mondiale en septembre prochain lors du Festival du film de Toronto (TIFF).

Le TIFF en a fait l'annonce mercredi.

La nouvelle oeuvre du jeune réalisateur québécois faisait l'objet de plusieurs spéculations, après avoir raté le Festival de Cannes, au printemps dernier.

Dans les circonstances, le TIFF apparaissait, selon toute vraisemblance, comme la plus prestigieuse rampe de lancement pour The Death and Life of John F. Donovan, production très attendue mettant notamment en vedette Natalie Portman, Susan Sarandon, Jared Keeso, Ben Schnetzer et Kathy Bates.

Jessica Chastain était à l'origine de la distribution, mais les scènes impliquant l'actrice ont finalement dû être coupées au montage, au grand regret, exprimé publiquement, de Xavier Dolan.

Ce nouvel opus de Dolan raconte la nostalgie d'un jeune acteur (Jacob Tremblay), qui se souvient des lettres jadis échangées avec une défunte star de la télévision américaine (Kit Harington), et de l'impact de cette correspondance sur leurs vies.

Le film sera projeté dans la série des présentations spéciales du TIFF 2018, là où brillera également La chute de l'empire américain, de Denys Arcand, qui y sera aussi à l'affiche.

Le TIFF a en outre dévoilé mercredi que quatre autres films québécois, soit La disparition des lucioles, de Sébastien Pilote, La grande noirceur, de Maxime Giroux, Les salopes ou le sucre naturel de la peau, de Renée Beaulieu, et Anthropocene, de la Montréalaise Jennifer Baichwal, connaîtront leur première mondiale pendant le festival.

On avait appris, la semaine dernière, que le dernier-né de Kim Nguyen, The Hummingbird Project, serait aussi de la programmation de l'événement.