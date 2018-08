JournaldeMontreal.com 01-08-2018 | 15h22

The Death and Life of John F. Donovan, le premier film anglophone de Xavier Dolan, sera présenté en première mondiale en septembre prochain lors du Festival du film de Toronto (TIFF).

Le réalisateur québécois en a fait l'annonce sur son compte Instagram mercredi.

La festival a annoncé que le long métrage serait présenté en présentation spéciale.

Le film très attendu met notamment en vedette Kit Harington, Natalie Portman, Ben Schnetzer, Susan Sarandon et Kathy Bates.

Plus de détails à venir.