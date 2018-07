Une première bande-annonce pour «Wolfe»

Agence QMI 26-07-2018 | 13h57

«Wolfe», premier long-métrage du réalisateur Francis Bordeleau, prendra l'affiche au cinéma le 26 octobre prochain.

Une première bande-annonce laissant présager un film sombre et émotivement chargé, à la distribution éclatante, a été dévoilée jeudi. On y voit toute la pléiade de jeunes acteurs s'y partageant la vedette : Catherine Brunet, Ludivine Reding et son frère Godefroy, Antoine Pilon, Léa Roy et Julianne Côté.

«Wolfe» réunit également Catherine de Léan, Mariloup Wolfe, Mylène Mackay, Alexis Martin, Roc Lafortune, Rosalie Vaillancourt et Manuel Tadros.

C'est par le personnage d'Andie (Catherine Brunet) qu'arrivera le tumulte, dans «Wolfe». Pendant une fête, la manipulatrice jeune femme, leader de sa bande, planifiera d'organiser sa propre mort devant ses proches. Dans un monologue éclaté, Andie révèlera ses pensées profondes sur tout un chacun, déstabilisera le groupe et remettra en question les liens déjà tissés. Alors que chacun tentera de reprendre le contrôle de soi, une cinquième personne venue de l'extérieur s'immiscera au sein de la «meute» et y sèmera la zizanie.

Dans le passé, Francis Bordeleau a offert les courts-métrages «Carnasse» et «Iceland». Le premier a été récompensé du prix du public à Fantasia en 2016, tandis que le second a été projeté au Short Film Corner du Festival de Cannes, la même année.

Le cinéaste assure la production de «Wolfe» avec Miguel Henriques et Stéphane St-Hilaire, en plus d'en signer le scénario.