Sept films sportifs à voir au moins une fois dans sa vie...

Agence QMI 10-07-2018 | 16h53

Il y a tellement de bons films reliés aux sports! Difficile d'établir un palmarès en bonne et due forme, mais on peut avancer, avec certitude, que les sept oeuvres suivantes sont à voir.

1 - Slap Shot (1977)

Quand les répliques d'un film deviennent un sujet de prédilection lors de soirées arrosées, c'est signe d'un certain succès. Il faut quand même admettre que ça ne vole pas toujours haut dans «Slap Shot», notamment dans la version québécoise. Malgré tout, ce film de hockey mettant en vedette Paul Newman est à voir. Ne serait-ce que pour alimenter les discussions ou, du moins, comprendre un peu mieux vos amis... Vous saurez alors que ce qui s'est passé quand Joe McGrath «coachait» à Omaha en 1948.

2 - Rocky IV (1985)

Certains cinéphiles plaideront que le premier film de la série Rocky demeure le meilleur, mais «Rocky IV» aura toujours une touche particulière. On y retrouve le célèbre boxeur incarné par Sylvester Stallone. La confrontation finale contre le Russe Ivan Drago, en territoire ennemi, est à couper le souffle. Même Adrienne, la femme de Rocky, doute à un certain moment que l'«étalon italien» puisse l'emporter.

3 - Major League (1989)

Côté baseball, les bons films ne manquent pas. Difficile d'en recommander un seul, mais si l'objectif est de rire un bon coup, «Major League» est définitivement le choix à faire. Vous trouverez assurément votre préféré parmi les différents personnages portant les couleurs des Indians de Cleveland que ce soit Ricky Vaughn, Willie Mays Hayes ou Pedro Cerrano, pour ne nommer que ceux-là. Également sorti en 1989, le classique «Field of Dreams» saura aussi plaire à plusieurs, mais c'est beaucoup moins drôle...

4 - Rudy (1993)

Cette oeuvre rassemble plusieurs clichés faisant qu'un film sportif est réussi et on adore ça! Pour résumer, c'est l'histoire de Rudy Ruettiger qui rêve, malgré sa petite stature et autres obstacles, de porter l'uniforme de l'équipe de football de l'Université Notre Dame. Y arrivera-t-il? On vous laisse deviner... Ce film réalisé par David Anspaugh est inspiré d'une histoire vraie, mais il est naturellement romancé. La fameuse scène des jerseys est particulièrement prenante. Soit dit en passant, Anspaugh est aussi celui qui a réalisé le film de basketball «Hoosiers».

5 - Any Given Sunday (1999)

Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid et Jamie Foxx font partie de la distribution de ce film de football épique. Pacino joue le rôle de Tony D'Amato et tente de sortir les Sharks de Miami de la misère. Ça va prendre un bon «speech» pour rassembler les troupes.

6 - Miracle (2004)

Mettant en vedette Kurt Russell dans le rôle de l'entraîneur Herb Brooks, ce film rappelle la conquête de la médaille d'or de la formation américaine de hockey lors des Jeux olympiques de 1980, à Lake Placid. Bref, on vous le dit tout de suite : l'équipe dirigée par Brooks gagne à la fin. Contre les Russes, en plus.

7 - Draft Day (2014)

Évidemment, il existe de plus grands classiques, mais dans l'histoire récente des films sportifs, «Draft Day» est un incontournable. Kevin Costner incarne le rôle de Sonny Weaver Jr., directeur général des Browns de Cleveland. Comme le laisse entendre le titre du film, on le suit pendant le repêchage de la NFL.