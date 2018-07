Louis-José Houde, menteur compulsif dans «Mytho»

Agence QMI 04-07-2018 | 13h09

Le duo formé de Louis-José Houde et Émile Gaudreault ne perd pas de temps. Un an à peine après la sortie de la comédie à succès «De père en flic 2» qui a amassé plus de 6,5 millions $ au box-office, l'humoriste et le réalisateur s'apprêtent à retourner sur un plateau de cinéma.

En effet, à compter du 6 août s'amorcera le tournage de la comédie «Mytho» dans laquelle Louis-José Houde prêtera ses traits à Simon, un menteur compulsif qui fait fi de l'ultimatum de sa famille et de ses amis en continuant à raconter des mensonges qui prennent un jour forme. Un film qui l'emballe.

«Même si mon grand rêve cinématographique est de tourner dans ¨Deux femmes en or¨, je suis très heureux de retrouver Émile Gaudreault pour ce projet de film sur le mensonge. Et j'ai très hâte de me lever à 5 h du matin pendant deux mois (exemple de mensonge)», a-t-il blagué dans un communiqué.

On ne sait pas encore qui épaulera la star de l'humour devant les caméras de «Mytho», une comédie attendue sur les écrans des cinémas à l'été 2019.

Écrit par Émile Gaudreault, Éric K. Boulianne et Sébastien Ravany - qui ont tous trois signé les textes de «De père en flic 2» -, le long métrage s'inscrit, dit-on, dans la lignée des comédies américaines «Le jour de la marmotte» avec Bill Murray et «Menteur, menteur» portée par Jim Carrey.

«Mytho» marquera la quatrième collaboration entre Louis-José Houde et Émile Gaudreault dans l'univers du septième art. Outre pour les deux volets de «De père en flic», ils ont déjà uni leurs forces le temps de bâtir «Le sens de l'humour».