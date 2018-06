Patrick Huard réalisera un film d'Anik Jean

Agence QMI 28-06-2018 | 13h48

Une fois de plus, Patrick Huard et Anik Jean uniront leurs forces au cinéma. Après avoir grandement collaboré au succès de la comédie policière «Bon Cop Bad Cop 2», mari et femme tourneront un nouveau film en 2019, apprend-on dans la plus récente édition du magazine «Échos Vedettes».

Écrit par Anik Jean, le long métrage «Top coiffeuse» sera réalisé par Patrick Huard. Ce dernier défendra aussi un rôle devant la caméra aux côtés de Sandrine Bisson («1981», «1987» et «1991») qui sera la principale tête d'affiche. L'actrice a déjà foulé le même plateau de tournage que Patrick Huard pour la comédie «Ego Trip».

Anik Jean a un autre projet cinématographique en chantier, un film d'horreur dont elle s'affaire actuellement à écrire le scénario. C'est elle qui devrait se char-ger de le mettre en images. Quant à son époux, il sera notamment en vedette de la série du Club illico «Les Honorables», dont le tournage s'est mis en branle à la mi-juin à Montréal. Le résultat pourra être vu à l'hiver 2019.