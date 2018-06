Décès de l'acteur Daniel Pilon à 77 ans

TVA Nouvelles 27-06-2018 | 13h05

Le comédien Daniel Pilon est mort. Le frère de Donald Pilon a été emporté par une longue maladie, mardi. Il avait 77 ans.

C'est entouré de ses proches, dans un hôpital de Montréal, qu'il a rendu son dernier souffle, apprend-on d'un communiqué émis par l'Agence Ginette Achim, mercredi.

Pendant plus de 40 ans, l'acteur a accepté de nombreux rôles en français et en anglais. Sa carrière comprenant près de 100 projets à la télé et au cinéma s'est amorcée en 1968, sous les ordres de Gilles Carle, pour le film «Le viol d'une jeune fille douce». Sa dernière participation à un long métrage remontait à 2010 avec le suspense «Krach» mettant en vedette Gilles Lellouche. Entre ces oeuvres, il a prêté ses traits à un sénateur le temps du tournage du film d'action «Shoot 'Em Up» tout comme Clive Owen, Monica Bellucci et Paul Giamatti.

Au petit écran américain, il est notamment apparu devant les caméras de plusieurs épisodes du populaire feuilleton «Dallas» en 1985 et 1986. Quelques années plus tard, il a foulé le plateau de «Days of Our Lives».

Au Québec, nombreux ont été les téléspectateurs à remarquer sa présence au sein de la distribution des deuxième, troisième et quatrième saisons de la série «Scoop» diffusée durant les années 1990. Il est également devenu le premier ministre Marcel Gaudreault sur le plateau de «Lance et compte: La revanche» proposée en 2006.

Au cours des années 1960 et 1970, il a également été finaliste à l'obtention du titre du plus bel homme du Canada choisi par des milliers de Canadiennes et couronné par Lise Payette.