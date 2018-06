100 films, 100 réalisatrices à la Cinémathèque québécoise

Agence QMI 21-06-2018 | 17h10

Plus de 100 films réalisés par 100 femmes cinéastes seront projetés à la Cinémathèque québécoise, du 2 juillet au 26 août, dans le cadre d'un cycle proposé par l'institution, intitulé «Femmes, Femmes».

Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Fonds Québecor, et la réalisatrice Sophie Deraspe, sont les porte-parole de la série «Femmes, Femmes», au cours de laquelle, pendant 10 jours, on célébrera les icônes féminines ayant marqué le septième art d'ici et d'ailleurs.

Les oeuvres d'Ariane Mnouchkine, d'Ida Lupino (première femme à avoir réalisé un film noir), de Virginia Woolf (à travers les longs-métrages «Mrs Dalloway», de Marleen Gorris, et «Orlando», de Sally Potter), de Marie-Claire Blais (avec l'adaptation au grand écran de son roman «Le sourd dans la ville», signée Mireille Dansereau) et de la pionnière Alice Guy (avec le programme «Cinéma muet en musique»), entre autres, seront à l'honneur.

En complément, du 23 août au 9 septembre, la Cinémathèque offrira le cycle «Tahani Rached : le chant du réel». La réalisatrice canado-égyptienne sera alors présente pour une rétrospective de huit courts et longs-métrages documentaires de son répertoire.

Plus de détails sont disponibles sur le site de la Cinémathèque québécoise (www.cinematheque.qc.ca).