Palme d'or Cannes

La Palme d'or est décernée au film «Une affaire de famille» du Japonais Kore-Eda.

- Le réalisateur américain Spike Lee récompensé par le Grand Prix pour BlacKkKlansman

- Lazzaro Felice d'Alice Rohrwacher et Trois visages de Jafar Panahi prix du scénario ex aequo

Lazzaro Felice, de la réalisatrice italienne Alice Rohrwacher, et Trois visages, de l'Iranien Jafar Panahi, ont été couronnés du prix du scénario

Interdit de voyager, Jafar Panahi, 57 ans, n'avait pas pu venir défendre son film et n'a pas pu non plus venir collecter son prix, qui a été remis à sa fille.

Avec ce film, Panahi décroche donc une nouvelle récompense importante dans un grand festival, après l'Ours d'or à Berlin en 2005 pourTaxi Teheran.

Portrait de trois femmes iraniennes, Trois visages joue de l'ambiguïté entre réalité et fiction avec l'histoire d'une célèbre actrice iranienne (Behnaz Jafari, dans son propre rôle) qui reçoit la vidéo d'une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice et pouvoir devenir comédienne.

Elle part alors avec son ami, le réalisateur Jafar Panahi (joué par Jafar Panahi lui-même), dans le village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du nord-ouest de l'Iran, pour comprendre s'il s'agit ou non d'une manipulation.

Lazzaro Felice, d'Alice Rohrwacher, est de son côté une fable empreinte de spiritualité sur «la possibilité de la bonté», à travers l'histoire d'un jeune homme innocent exploité par les autres. Heureux comme Lazzaro raconte l'histoire d'une ferme, à une époque indéterminée, où des paysans qui cultivent le tabac sont les serfs d'une marquise qui les fait travailler sans les payer.

Parmi eux, Lazzaro -interprété par le surprenant Adriano Tardiolo-, un jeune homme naïf exploité par tous, mais «heureux de voir les autres heureux», a expliqué la réalisatrice.

Alice Rohrwacher avait déjà couronné à Cannes par le Grand Prix pour Les Merveilles en 2014.

- L'actrice kazakhe Samal Esljamova prix d'interprétation féminine à Cannes



L'actrice kazakhe Samal Esljamova a décroché le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes samedi, pour son rôle dans Ayka de Sergueï Dvortsevoï, où elle interprète une réfugiée kirghize poussée aux dernières extrémités pour survivre, dans un Moscou noyé sous la neige.

Samal Esljamova, 33 ans, était déjà apparue dans le premier film de Dvortsevoï, Tulpan, couronné par le prix «Un Certain Regard» à Cannes en 2008.

- L'acteur italien Marcello Fonte prix d'interprétation masculine à Cannes pour Dogman

L'acteur italien Marcello Fonte a décroché le prix d'interprétation masculine, pour son interprétation dans Dogman, de son compatriote Matteo Garrone, où il tient le rôle d'un toiletteur pour chiens qui va peu à peu sombrer dans la violence.

«Petit à la maison, quand il pleuvait, je fermais les yeux, et j'avais l'impression d'entendre des applaudissements. Maintenant, les applaudissements c'est vous. Je suis chez moi, ma famille c'est le cinéma, c'est vous, c'est Cannes», a déclaré l'acteur calabrais en recevant son prix des mains de la chanteuse burundaise Khadja Nin, l'une des membres du jury, aux côtés de Roberto Benigni, Prix du jury à Cannes en 1998 avec La vie est belle.