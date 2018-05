Au Festival de Cannes, 82 femmes sur les marches pour réclamer «l'égalité salariale»

AFP 12-05-2018 | 12h11

Cannes | 82 vedettes et femmes du 7e art, dont la présidente du jury Cate Blanchett et la réalisatrice Agnès Varda, ont réclamé samedi «l'égalité salariale» dans le cinéma, lors d'une montée des marches inédite et 100% féminine au Festival de Cannes.

«Nous mettons au défi nos gouvernements et nos pouvoirs publics pour appliquer les lois sur l'égalité salariale», a déclaré la Française Agnès Varda, qui a pris la parole aux côtés de l'Australienne Cate Blanchett. «Il est temps que toutes les marches de notre industrie nous soient accessibles. Allons-y!»