Bill Cosby et Roman Polanski expulsés de l'Académie des Oscars

AFP 03-05-2018 | 15h01

L'acteur et humoriste américain Bill Cosby et le réalisateur franco-polonais Roman Polanski ont été expulsé de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'association derrière l'organisation de la cérémonie des Oscars.

Cosby a été déclaré coupable la semaine dernière d'agression sexuelle. L'ex-vedette de la télévision américaine a été reconnu coupable le 26 avril d'agression sexuelle sur Andrea Constand et risque maintenant, à 80 ans, une peine de 30 ans de prison. Son avocat a promis de faire appel.

Roman Polanski, célèbre pour Rosemary's Baby, Tess ou plus récemment Le Pianiste, qui lui a valu la Palme d'Or à Cannes en 2002, a reconnu avoir eu des relations sexuelles illégales avec une mineure et, en échange, le juge avait accepté de ne pas retenir d'autres inculpations.

Le controversé réalisateur est âgé de 83 ans.