Charlize Theron a pris 50 lb en mangeant du macaroni au fromage

TVA Nouvelles et WENN 18-04-2018 | 11h48

Pour incarner une mère de trois enfants complètement épuisée dans son nouveau film «Tully», Charlize Theron a dû grossir.

En effet, l'actrice sud-africaine a pris pas moins de 50 lb pour «sentir ce que cette femme ressentait».

«C'était une façon pour moi de me rapprocher de mon personnage et de sa façon de penser», a expliqué Charlize Theron, en entrevue avec Entertainement Tonight.

Pour gérer sa prise de poids, la Sud-Africaine a vu ce processus comme «un travail».

«Je me rappelle avoir mis mon alarme en plein milieu de la nuit juste pour maintenir mon poids», a déclaré l'actrice qui déjeunait avec des repas de la chaîne de restauration rapide In-N-Out.

«Je me réveillais littéralement la nuit pour constater qu'il y avait un bol de macaroni au fromage à côté de moi. J'engloutissais alors le macaroni. C'est difficile de conserver une prise de poids», a soutenu l'actrice oscarisée.

L'actrice a admis que le processus lui avait «secoué l'esprit» d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant.

«J'ai tourné Monster quand j'avais 27 ans, et j'ai juste arrêté de grignoter pendant trois semaines pour retrouver mon poids normal», a confié Charlize Theron.

«Cette fois, ça m'a vraiment atteint. J'étais en train de bouffer constamment. Et j'aime les glucides. Mais j'ai plafonné niveau glucides. Alors j'ai commencé à boire beaucoup de boissons sucrées. Ça m'a vraiment secoué l'esprit. J'ai été en dépression pour la première fois de ma vie en tournant ce film. Je me sentais comme dans un nuage noir. Revenir à la normale m'a pris un long moment», a précisé l'actrice et mannequin de 42 ans qui a mis un an et demi avant de revenir à son poids normal.

Pendant le tournage du film, les deux enfants de Charlize Theron, Jackson, 6 ans, et August, 2 ans, ont même cru que leur mère était enceinte à nouveau.

Charlize Theron dit avoir ressenti de la joie dans son malheur, voyant bien que sa prise de poids avait donné du crédit à sa performance parce qu'elle se sentait vraiment comme une mère en surpoids.

«Je n'ai jamais vraiment compris les gens qui ne veulent pas faire de transformation, a continué l'actrice. C'est, pour moi, la joie du métier. Vous visitez le corps entier de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que c'est courageux. Mais je ne peux pas imaginer jouer ce personnage sans prendre de poids. Cette fatigue, la façon dont vous vous sentez avec votre corps, la façon dont vous faites face aux changements. Tout. Vos mains, vos doigts, votre taille de chaussures», a conclu l'actrice de 42 ans.