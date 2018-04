Gilbert Sicotte et Samy Naceri dans un drame criminel québécois

Agence QMI 10-04-2018 | 14h07

À moins de deux mois de sa sortie en salle, des images du film «Identités», écrit, réalisé et mettant en vedette le Québécois Samuel Thivierge, sont proposées en ligne.

Dans ce drame criminel tourné à Saint-Félicien et à Montréal, Gilbert Sicotte et le Français Sam Naceri défendent des rôles clés. La distribution principale comprend également Léa Girard-Nadeau, Jacynthe René et Frédéric Gilles.

La bande-annonce rythmée plonge les cinéphiles en plein coeur d'un monde de mensonges, de fraude et de vol. Christopher Bégin, un jeune homme qui n'a pas complété son secondaire, veut et va devenir millionnaire. Pris sous son aile par un maître de l'usurpation, il va basculer du mauvais côté de la loi. Le récit est inspiré de l'histoire vécue par la famille Thivierge concernant la vente de sa pourvoirie des Laurentides.

«Identités», attendu en salle le 8 juin, est le second long métrage rédigé et mis en images par Samuel Thivierge à qui on doit «La fille du Martin» sorti en 2013.