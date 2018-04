Ben Affleck réalise le rêve d'un fan mourant

WENN 09-04-2018 | 08h17

Ben Affleck vient de réaliser le rêve d'un fan de Batman en prenant quelques minutes pour l'appeler en vidéo-conférence.

L'acteur, dernier interprète en date du superhéros, a pris contact avec le jeune Mukuta, un réfugié originaire du Congo, qui se bat contre un cancer à l'hôpital d'Atlanta en Géorgie.

Ben Affleck était en tournage à Hawaii quand il a entendu dire que le dernier souhait du jeune garçon était de rencontrer son héros. S'il n'a pas pu se déplacer pour le voir, il l'a appelé via FaceTime, et il a fait même plus: l'acteur a offert de faire venir la mère de Mukuta, réfugiée au Zimbabwe, pour qu'elle puisse rester avec son fils pour ses derniers instants.

Des responsables de l'hôpital d'Atlanta ont partagé une photo de la conversation téléphonique entre Ben Affleck et Mukuta via Twitter, en indiquant en légende : «L'Hospice d'Atlanta et la famille de Mukuta remercient Ben Affleck, qui, après sa discussion avec Mukuta hier, a décidé généreusement de permettre à sa mère de voyager depuis le Zimbabwe pour être avec son fils. Un vrai superhéros!»