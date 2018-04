Opération à coeur ouvert: Arnold Schwarzenegger de retour à la maison

AFP 06-04-2018 | 20h32

LOS ANGELES | La vedette de films d'action et ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger est de retour chez lui après son opération à coeur ouvert, a twitté son porte-parole vendredi.

« Mise à jour: Schwarzenegger rentre à la maison », a indiqué Daniel Ketchell sur le réseau social.

Il a précisé à l'AFP que l'acteur vedette avait pu sortir de l'hôpital vendredi après-midi et était « actuellement en train de se reposer chez lui avec un moral fantastique ».

« Je suis de retour », avait lancé l'ex-champion de culturisme, âgé de 70 ans, après s'être réveillé de son opération le 29 mars, selon un tweet le lendemain de M. Ketchell.

Une valve vieillissante de l'ex-gouverneur républicain, implantée en 1997, lui a été remplacée.

Né en Autriche en 1947, arrivé aux États-Unis en 1968, le « monsieur muscles » de Hollywood est une personnalité aux multiples facettes: acteur, homme politique, défenseur de l'environnement ou encore plus récemment détracteur du président Donald Trump.

Lundi, la vedette de « Expensables 2 » et 3, « Predator » ou « Dommage collatéral » avait lui-même écrit sur Twitter: « C'est vrai, je suis de retour! », allusion à sa célèbre réplique de « Terminator ».

« Je me suis endormi en pensant me réveiller avec une petite incision et me suis réveillé avec une grosse. Mais devinez quoi? Je me suis réveillé et il y a de quoi être reconnaissant », avait-il détaillé.