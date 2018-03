À Turin, les reliques des tournages de Stanley Kubrick vendues mardi aux enchères

AFP 27-03-2018 | 10h32

La veste de Jack Nicholson dans «Shining», le chapeau du sergent Hartmann dans «Full Metal Jacket» ou la montre de Tom Cruise dans «Eyes Wide Shut»: les fans de Stanley Kubrick ont rendez-vous mardi soir à Turin pour une vente de reliques de tournages.

Une soixantaine de lots sont mis aux enchères à partir de 17H00 par la maison de ventes turinoise Bolaffi: objets, vêtements, affiches, notes et bobines précieusement conservés par l'Italien Emilio D'Alessandro, 76 ans, qui fut pendant près de 30 ans l'assistant personnel du cinéaste américain décédé en 1999.

«C'est l'histoire d'un jeune Italien, qui au début des années 1970, quitta son pays pour chercher fortune», raconte le journaliste Federico Buffa dans une interview d'Emilio D'Alessandro réalisée pour la maison Bolaffi. «Il arriva (en Angleterre) en poursuivant sa passion pour la course automobile, et son rêve de devenir pilote, avant de se retrouver chauffeur, puis factotum et finalement l'ami et le confident d'un génie du XXe siècle».

Parmi les pièces mises à l'encan figurent la veste de velours et coton bordeaux portée par Jack Nickolson, alias Jack Torrance, dans l'angoissant «Shining» (1980). Elle est mise à prix 10 000 euros.

«Il suffisait que Jack (Nickolson) mette cette veste que lui avait acheté Milena Canonero (la costumière italienne quatre fois oscarisée), une touche de maquillage, une mèche ajustée et voilà qu'apparaissait Jack Torrance», raconte Emilio D'Alessandro dans son livre de souvenirs «Stanley Kubrick et moi» (paru en 2012).

Ce rôle, où le personnage de Jack Nickolson sombre lentement dans la folie dans un hôtel désert au coeur d'un Colorado lugubre et enneigé, est l'un des plus emblématiques de la carrière de l'acteur américain.

Un phallus géant

Parmi les autres pièces majeures de la vente figurent la veste militaire portée par Stanley Kubrick sur le tournage de «Full Metal Jacket» (1987), également mise à prix à 10 000 euros, le chapeau de feutre du Sergent Hartmann dans le même film, proposé à partir de 3000 euros, et la sacoche de toile utilisée par le maître pour transporter son appareil photo, à partir de 8000 euros.

D'autres lots devraient partir sous le marteau, comme la montre de Tom Cruise sur le plateau de «Eyes Wide Shut» (1999) mise à prix 3000 euros, un chapeau tricorne ou une table basse vus dans «Barry Lindon» (1975) proposés respectivement à 1000 et 500 euros.

Les fans du cinéma de Kubrick trouveront à coup sûr leur bonheur avec des affiches de films («Orange mécanique», «2001 Odyssée de l'Espace», «Spartacus» ou «Lolita»...), des billets autographes du cinéaste ou encore des fragments de pellicules d'un film de 1957 signé Kubrick et tiré d'un roman de Humphrey Cobb.

«Si je n'avais pas gardé ces objets, ils auraient tous été détruits. Alors Stanley me demandait: +Si tu as besoin de quelque chose pour chez toi, emporte-le», explique Emilio D'Alessandro, qui a couru sur les circuits au côté de pilotes légendaires comme James Hunt ou Emerson Fittipaldi.

Revenu vivre dans sa ville natale de Cassino, au sud de Rome, il se souvient de sa première mission en tant que chauffeur pour Kubrick: il a dû «transporter d'un bout à l'autre de Londres un phallus géant» pour le tournage du subversif «Orange mécanique».

Il raconte aussi avoir rapporté en Italie des caisses utilisées sur «Full Metal Jacket» et qui servent aujourd'hui de cages à lapins chez des personnes «qui n'ont aucune idée de leur premier usage».