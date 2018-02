« Black Panther » pulvérise les records à sa sortie en Amérique du Nord

AFP 18-02-2018 | 14h40

LOS ANGELES | Le premier super héros noir de « Black Panther » a pulvérisé les pronostics, bondissant en première place du box-office nord-américain dès sa sortie, selon les chiffres provisoires de la société spécialisée Exhibitor Relations dimanche.

Porté par des critiques dithyrambiques, le 18e film de l'univers Marvel a engrangé 192 millions de vendredi à dimanche, dépassant largement les attentes déjà colossales des pronostiqueurs qui prévoyaient quelque 170 millions de dollars.

Sur le long week-end de Presidents Day, incluant un lundi férié aux États-Unis, ce premier film dédié à un superhéros noir doit engranger 218,2 millions de dollars, écrasant le précédent record pour Presidents Day détenu par « Deadpool » en 2016 avec 152,1 millions de dollars.

Ce dernier opus des studios Marvel, filiale du géant Disney, est réalisé par le metteur en scène afro-américaine Ryan Coogler («Creed», «Fruitvale Station»), avec une équipe d'acteurs noirs parmi les plus charismatiques et prisé d'Hollywood: Chadwick Boseman, l'oscarisée Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya...

Le film d'animation « Pierre Lapin » s'accroche en deuxième position pour son deuxième week-end, avec 22,2 millions de dollars de recettes sur quatre jours et 53,1 millions au total. Il raconte les péripéties du célèbre personnage créé par l'auteure britannique Beatrix Potter.

« Cinquante nuances plus claires » tombe de la première à la troisième place, avec 19 millions de dollars sur quatre jours et 78,2 millions depuis sa sortie il y a deux semaines.

Dans ce troisième et dernier épisode des aventures érotiques de Christian Grey et Anastasia Steele --interprétés par Jamie Dornan et Dakota Johnson-- les jeunes mariés s'adonnent toujours à leurs jeux empreints de sado-masochisme. Mais des menaces à leur bonheur surgissent.

« Jumanji: Bienvenue dans la jungle » confirme son succès en se maintenant au quatrième rang. Cette suite du film de 1995, avec notamment Dwayne « The Rock » Johnson au générique, a encaissé dix millions, et 380 millions en neuf semaines.

« Le 15 h 17 pour Paris », reconstitution de l'attentat déjoué du Thalys en 2015 réalisée par Clint Eastwood, tombe de la troisième à la cinquième place, avec 9 millions sur quatre jours et 26,8 millions en deux semaines.

Voici la suite du classement de vendredi à lundi

6 - « The Greatest Showman », l'histoire du magicien P.T. Barnum interprété par Hugh Jackman, récolte 6,3 millions et 155,7 millions en neuf semaines.

7 - Cro Man, film d'animation sur un homme des cavernes: 4,2 millions à sa sortie.

8 - « Le labyrinthe: le remède mortel », a gagné 3 millions de dollars (54,6 millions en quatre semaines).

9 - Le film d'horreur « Winchester » avec Helen Mirren: 2,7 millions de dollars (22,3 millions en trois semaines)

10 - « Samson »: 2,4 millions de dollars à sa sortie.