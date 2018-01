Oscars: 5 nominations pour «Blade Runner 2049» de Denis Villeneuve

Agence QMI 23-01-2018 | 09h27

Ignorée lors de l'attribution des nominations pour les Golden Globes, l'équipe du film «Blade Runner 2049» réalisé par Denis Villeneuve sera finaliste dans cinq catégories à la 90e cérémonie des Oscars qui aura lieu le 4 mars.

L'oeuvre de science-fiction pourrait donc être synonyme de cinq prix dans les catégories dites techniques, a-t-on appris mardi lors de l'annonce des nommés pour la soirée qui sera animée une seconde fois par Jimmy Kimmel.

Blade Runner 2049 est finaliste à l'obtention des statuettes des effets spéciaux, de la direction photo, des décors, du montage sonore et du mixage sonore.

Mettant en vedette le Canadien Ryan Gosling ainsi que les Américains Harrison Ford et Jared Leto, le long métrage n'a toutefois pas été retenu dans la liste des neuf oeuvres en lice pour le titre de meilleur film. Le nom de Denis Villeneuve n'apparaît pas non plus au sein du groupe des cinq cinéastes dans la course à l'honneur décerné au meilleur réalisateur.

Le conte La forme de l'eau de Guillermo del Toro partira grand favori de cette prochaine soirée des Oscars ayant récolté 13 nominations. Le drame de guerre Dunkerque de Christopher Nolan pourrait aussi être maintes fois primé en raison de ses huit nominations.

Déjà détentrice de trois Oscars, Meryl Streep a quant à elle reçu sa 21e invitation pour le gala, un record.

