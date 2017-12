TIFF: deux films québécois francophones parmi les meilleurs de l'année

Agence QMI 06-12-2017 | 16h54

Le long métrage de zombies «Les Affamés» et le drame «La petite fille qui aimait trop les allumettes», respectivement réalisés et scénarisés par les Québécois Robin Aubert et Simon Lavoie, se retrouvent parmi la liste des 10 meilleurs films canadiens de l'année, selon les organisateurs du Festival international du film de Toronto (TIFF).

Mettant en vedette Marc-André Grondin, Monia Chokri et Micheline Lanctôt, «Les Affamés» reçoit donc un deuxième honneur de la part des gens du TIFF en 2017 après avoir été décoré du prix du meilleur film canadien lors de la 42e édition du festival tenue en septembre dernier.

Présenté en primeur mondiale lors du même événement, «La petite fille qui aimait trop les allumettes» est une adaptation du conte du même titre de Gaétan Soucy qui peut entre autres compter sur le jeu de Marine Johnson et Antoine L'Écuyer. En 2016, le cinéaste Simon Lavoie avait aussi impressionné dans la Ville Reine, lui qui avait accepté le prix du meilleur long métrage canadien pour «Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau».

Les 10 meilleurs films canadiens de 2017 selon le TIFF:

«Adventures in Public School»

«Allure»

«Ava»

«Les Affamés»

«La petite fille qui aimait trop les allumettes»

«Luk'Luk'I»

«Never Steady, Never Still»

«Our People Will Be Healed»

«RUMBLE: The Indians Who Rocked the World»

«Unarmed Verses»