Scandales sexuels à Hollywood: Los Angeles crée une cellule spéciale

AFP 10-11-2017 | 05h08

LOS ANGELES | La procureure de Los Angeles Jackie Lacey a créé une cellule spéciale pour examiner la déferlante d'accusations d'abus sexuels contre une série de grands noms d'Hollywood, a-t-elle annoncé jeudi.

Elle a toutefois souligné n'avoir reçu aucun dossier susceptible de donner lieu à des poursuites pénales à ce jour, ajoutant dans un communiqué être «en contact avec la police de Los Angeles et de Beverly Hills», qui ont ouvert des enquêtes sur le producteur Harvey Weinstein, le cinéaste James Toback et l'acteur Ed Westwick, entre autres.

Plusieurs médias ont rapporté mardi que le procureur de Manhattan s'apprêtait à présenter à un grand jury les éléments à charge concernant Harvey Weinstein, en vue d'une possible inculpation liée aux accusations de viol portées par l'actrice new-yorkaise Paz de la Huerta.

Depuis les révélations début octobre du New York Times et du New Yorker contre le magnat déchu Harvey Weinstein, accusé par plus de 100 femmes de harcèlement, agressions sexuelles et viols, toute une série d'hommes ont été accusés à leur tour d'abus sexuels.

Parmi eux, l'acteur deux fois oscarisé Kevin Spacey, accusé de multiples attouchements ou de tentative de viol sur des hommes parfois mineurs, ou encore le producteur Brett Ratner, Steven Seagal, le manager David Guillod, l'humoriste et acteur Louis C.K., l'ex-patron d'Amazon Studios Roy Price (harcèlement).

Ces accusations touchent également des personnalités du monde de la politique, des médias, de la restauration, de l'hôtellerie et dépassent largement l'industrie du cinéma.